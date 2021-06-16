В Самарской области продавец супермаркета обокрал своего работодателя

Сейчас мошенник ждет оглашение приговора суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Сызрани, работая в одном из супермаркетов, использовал свое служебное положения и похитил из кассы более 180 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в должности старшего продавца, оформлял фиктивный возврат товара от покупателя, а деньги забирал себе. В результате мошеннику удалось похитить более 180 тысяч рублей, которые он тратил по собственному усмотрению.

25-летнего подозреваемого задержали, он не стал отрицать свою вину. Полицейскими было установлено пять фактов хищения денежных средств обвиняемым в период с января по май 2020 года.

Мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.