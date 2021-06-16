В Самаре отменили грузовую переправу по техническим причинам

Грузовая переправа временно приостановлена Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

16 июня 2021 года отменили грузовую переправу в Самаре. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Представители компании-перевозчика рассказали, что временные ограничения вводятся по техническим причинам. Когда будет восстановлено движение пока что неизвестно.

Напомним, синоптики объявили желтый уровень погодной опасности 16 июня. По прогнозу, днем в среду местами по области ожидаются грозы, а также шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с.