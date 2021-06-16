В Тольятти ветврач за деньги выдавала ветеринарные разрешения

С июля 2020 по апрель 2021 года ветврач получила 40 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ветеринарный врач одной из клиник в Тольятти задержана по подозрению в получении взятки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По версии следствия, женщина, используя свое служебное положение, оформляла ветеринарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию животного происхождения. Однако фактически такие услуги не были проведены. Общая сумма, полученная от руководителя общества с ограниченной ответственностью, составила 40 тысяч рублей.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование продолжается.