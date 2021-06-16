В Самаре пенсионерка нашла банковскую карту и купила с ее помощью себе еды

Подозреваемую нашли при помощи камер видеонаблюдения в магазинах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Андрей Геннадьевич свою банковскую карту потерял еще в мае. Неизвестно, где он ее оставил, но вскоре на телефон ему начали приходить отчеты: тут в продуктовом магазине что-то купили, там – тоже за еду какую-то расплатились.

Мужчина обратился в полицию, и стражи порядка довольно быстро смогли найти нового «владельца» карты. Ольге Анатольевне 72 года, она – пенсионерка, не работает, ранее в поле зрения силовиков не попадала. Теперь женщина стала подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по статье «Кража».

- Она признала вину, да и какой смысл было что-то отрицать? Мы же изъяли записи с видеокамер в магазинах, где она оплачивала покупки чужими деньгами, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

За шесть покупок на общую сумму в 3,5 тысячи рублей Ольга Анатольевна в ближайшие несколько месяцев может отправиться под суд. За преступление, в совершении которого ее подозревают, закон предусматривает несколько видов наказания: штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или даже реальное лишение свободы на срок до 6 лет.