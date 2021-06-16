ОЭЗ "Тольятти" попала в ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности

ОЭЗ "Тольятти" активно привлекает инвесторов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В центре аналитики "Эксперт" опубликовали ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон и индустриальных парков России за 2020 год. Туда попали 117 площадок, в том числе и ОЭЗ "Тольятти".

- Выбирая площадку, инвесторы, прежде всего, оценивают степень ее готовности и наличие инфраструктуры, смотрят на уровень социально-экономического развития региона, уделяют внимание логистическим возможностям субъекта, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Так, большому интересу к ОЭЗ "Тольятти" способствовало строительство железнодорожной ветки. Его завершат уже до конца 2021 года. Для многих компаний именно это стало решающим аргументов в пользу реализации своего проекта именно в регионе. К примеру, именно из-за этого здесь свой крупный центр логистики решили разместить Магнитогорский металлургический комбинат.

Министр отмечает, что ОЭЗ "Тольятти" повышает планку и планирует становиться все более привлекательной для инвесторов. Это важно, учитывая, что анализ проводится теперь на основе двух составляющих: уровня клиентоориентированности менеджмента и степени инвестиционного потенциала.

В рамках рейтинга Особую экономическую зону Тольятти оценивали в поясе площадок, расположенных в зоне до 120 км от центров экономического роста России и до 250 км от Москвы и Санкт-Петербурга.

Только 4 площадки по итогам подсчета результатов получили высшие балы. Среди них и ОЭЗ "Тольятти", где эксперты оценили спектр развития услуг и сервисов, а также отметили привлекательность размещения производств на территории этой зоны.

Директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев отметил, что в сложный 2020 год ни одно предприятие на площадке не закрылось, инвесторы не поменяли свои планы. Более того, появились новые. Так, активно реализуются проекты, связанные с производством лекарств и защитных средств для медицины.