На трассе в Самарской области столкнулись два большегруза

Водитель Мерседеса врезался в припаркованный ДАФ Фото: ГУ МВД по Самарской области
Утром, 16 июня 2021 года, в Ставропольском районе Самарской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
- ДТП произошло около половины девятого утра на 988 км трассы М-5 Урал. По предварительным данным, водитель на грузовом автомобиле Мерседес совершил наезд на стоящий на обочине ДАФ в составе с полуприцепом, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП. Также полицейские устанавливают информацию по пострадавшим.
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