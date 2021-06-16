На трассе в Самарской области столкнулись два большегруза

Водитель Мерседеса врезался в припаркованный ДАФ Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 16 июня 2021 года, в Ставропольском районе Самарской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

- ДТП произошло около половины девятого утра на 988 км трассы М-5 Урал. По предварительным данным, водитель на грузовом автомобиле Мерседес совершил наезд на стоящий на обочине ДАФ в составе с полуприцепом, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП. Также полицейские устанавливают информацию по пострадавшим.

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