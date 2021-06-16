Мама особого ребенка из Сызрани рассказала, как выросли цены в Крыму к летнему сезону

Фото группы "Саша Батенькина| Сбор на лечение| г.Сызрань"

Анна с двумя детьми приехала в Крым, чтобы ее младшая дочь Сашенька могла пройти очередной курс реабилитации. У маленькой Саши атаксический церебральный паралич. О семье Батенькиных «Комсомолка» уже писала не раз. Деньги на эту поездку помогли собрать неравнодушные люди. Однако закрыть сбор до выезда так и не удалось. Семья отправилась в Крым, не имея всей необходимой суммы, пришлось максимально экономить. Неприятным сюрпризом для Анны стали цены в Крыму.

- Сашенька проходит курс реабилитации у местного мануального терапевта. Ездить на сеансы нам помогал папа. Сейчас он уехал, и я осталась одна с двумя детьми, - рассказывает Анна. - Всё вроде хорошо, но есть одно но, цены на продукты просто космос. Даже в такой деревушке как Оленевка, смесь «Агуша» стоит 57 рублей, в то время как дома ее можно купить за 23 рубля. И такие цены на всё: на молоко, гречку, овсянку и т. д. И что самое интересное, чем ближе к сезону, тем больше растут цены на продукты и такси.

Анне рассказала, что уже 16 июня у Сашеньки начнется курс в реабилитационном центре «Искра». Это с нетерпением ждет вся семья. Ведь Анна подвернула ногу, и теперь дорога на процедуры и прогулки для нее испытание.

- Саша требует 100% внимания к себе. Мы много гуляем, для меня это квест. Но ничего, справляемся. Сегодня поедим на нашу первую реабилитацию в РЦ "Искра". Там всё рядом: процедуры и номера, ходить далеко не надо. Буде чуть легче.

Поездка далась семье очень тяжело, но не смотря на все испытания Анна не жалеет, что решились на это.

- За всё пребывания тут я ни разу не дала Саше успокоительное и седативное средство для сна. У нас нормализовался график: ложимся спасть в 21:00 и встаем 8:30. Это просто идеально. Свежих фото нет, потому что Саша постоянно на руках, на процедуре я всеми способами развлекаю её, чтобы не плакала, домой приезжаю вся в "мыле", - поделилась Анна. - Сбор к сожалению, закрыть так и не удалось. В средствах мы очень и очень ограничены. Я уже столько мыслей прокрутила, что и как придумать. Мы без вас не справимся, мы надеемся, что скоро сбор закроется, и мы будем двигаться вперёд. Спасибо всем, кто поддерживает, делиться информацией про нас, пишет слова поддержки. Спасибо и низкий вам всем поклон.

Следить за успехами Саши и помочь ее семье можно через группу «Саша Батенькина| Сбор на лечение| г.Сызрань».