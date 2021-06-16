«Крылья Советов» сыграют на сборах с сербским «Спартаком»

В этом году «Крылья» и «Спартак» из Субботицы уже встречались – на сборах в Турции зимой. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили первого соперника на сборе в Сербии. Во вторник, 22 июня, самарцы сыграют контрольный матч со «Спартаком» из Субботицы, сообщает пресс-служба «Крыльев».

- Этот матч пройдет, как и планировалось, 22 июня (время станет известно завтра). В этом году команды уже проводили контрольную игру. Зимой в Турции самарцы одержали победу 4:1, - рассказали в «КС».

Всего на сборе подопечные Игоря Осинькина проведут пять контрольных игр. Остальные четыре соперника пока не объявлены.

Напомним, РПЛ показала календарь на предстоящий сезон. «Крылья» начнут его двумя домашними матчами – с грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».