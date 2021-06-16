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Спорт16 июня 2021 12:16

«Крылья Советов» сыграют на сборах с сербским «Спартаком»

Матч пройдет во вторник, 22 июня
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом году «Крылья» и «Спартак» из Субботицы уже встречались – на сборах в Турции зимой.

В этом году «Крылья» и «Спартак» из Субботицы уже встречались – на сборах в Турции зимой.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили первого соперника на сборе в Сербии. Во вторник, 22 июня, самарцы сыграют контрольный матч со «Спартаком» из Субботицы, сообщает пресс-служба «Крыльев».

- Этот матч пройдет, как и планировалось, 22 июня (время станет известно завтра). В этом году команды уже проводили контрольную игру. Зимой в Турции самарцы одержали победу 4:1, - рассказали в «КС».

Всего на сборе подопечные Игоря Осинькина проведут пять контрольных игр. Остальные четыре соперника пока не объявлены.

Напомним, РПЛ показала календарь на предстоящий сезон. «Крылья» начнут его двумя домашними матчами – с грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».