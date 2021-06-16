«Стать доктором мечтала с пятого класса»: как самарские врачи пришли в профессию

Елена Агеева - стоматолог-терапевт, детский стоматолог клиники ЭДЕНТАЛЬ.

Елена Агеева - стоматолог-терапевт, детский стоматолог клиники ЭДЕНТАЛЬ. В том, что Елена работает по призванию, сомневаться не приходится, ведь с выбором будущей профессии определилась еще в пятом классе. С тех пор Елена Агеева мечтала стать врачом и делала все, чтобы мечта стала реальностью.

- Я - перфекционист, что, как мне кажется, очень важно для работы в области стоматологии, - говорит Елена. - В работе считаю важным придерживаться регламента, в этом случае зубы будут вылечены идеально. А в общении с пациентами выбираю открытость и согласованность всех действий.

Как настоящий перфекционист и профессионал, Елена стремится постоянно повышать уровень мастерства, квалификацию. В преддверии Дня медицинского работника Елена Агеева стала участником конкурса «Медицина - это призвание». Проголосовать за врача можно на странице конкурса.