В Сызрани вооруженный уголовник ломился в квартиру в соседке

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Иванович из Сызрани в криминальные сводки попадал уже не один раз. Мужчина уже имеет судимость за оскорбление представителей власти, а теперь стал фигурантом нового уголовного дела – за угрозу применения насилия в отношении полицейских.

В его основу легли события раннего утра 6 июня. Все началось со звонка в полицию: Екатерина работает санитаркой в больнице, вернулась домой с дежурства, и тут же в дверь ее квартиры начал стучать сосед. Мужчина был очевидно пьян, вел себя агрессивно, а входная дверь Екатерины могла и не выдержать столь энергичного напора незваного гостя.

Утихомирить соседа приехали двое полицейских, и Владимир Иванович их приходу не обрадовался. Достал из-за пояса штанов пистолет и пообещал стражам порядка скорую и мучительную расправу. Те не растерялись, скрутили вооруженного мужчину и доставили его в дежурную часть.

- Оружие было настоящим – это пневматический газобаллонный пистолет модели ПМ-49, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Мы его изъяли.

На Владимира Ивановича уже оформили протокол за появление пьяным в подъезде (т.е. в общественном месте), плюс возбудили на него уголовное дело. Теперь ему грозит крупный штраф (до 200 тысяч рублей), принудительные работы, арест или даже реальное лишение свободы на срок до 5 лет.