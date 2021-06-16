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Общество16 июня 2021 12:33

Из Самары в Азербайджан будут летать дополнительные прямые рейсы

Полеты будут выполняться компанией S7 Airlines
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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S7 Airlines с 16 июня открывает новые прямые рейсы из Самары в Баку

S7 Airlines с 16 июня открывает новые прямые рейсы из Самары в Баку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 июня 2021 года из Самары в Баку, столицу Азербайджана, будут выполняться дополнительные рейсы. Перелеты будут осуществляться компанией S7 Airlines.

Так, дополнительные рейсы в Баку из Курумоча будут осуществляться по средам. Обратный рейс осуществляется по вторникам. Вылет из Баку в 23:45, в Самару самолет прибудет в 2:05 в среду.

Напомним, с 19 мая пассажиров из Самары в Баку переправляет компания «ИрАэро».