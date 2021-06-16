Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о потерях команды

Игорь Осинькин заявил, что главная задача – сохранить состав. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу потерь команды. Наставник самарцев выразил надежду, что кроме Егора Голенкова, Дмитрия Комбарова и Александра Гацкана больше никто не покинет команду.

- Надеюсь, что больше потерь не будет. Основная задача на это межсезонье - избежать большого количества потерь. Чтобы мы сохранили команду, смогли в какой-то мере точечно усилиться. Такая работа ведется. Но самое главное - чтобы по футболистам должно быть все решено. Костяк команды должен остаться, - приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев».

Напомним, сейчас самарцы на предсезонном сборе в Сербии. Там они сыграют пять товарищеских матчей. Первый пройдет 22 июня, соперник – «Спартак» из Суботицы.

Сезон для «Крыльев» начнется 23-26 июля домашней игрой против «Ахмата».