В Самаре двое посетителей магазина сцепились с полицейскими из-за спиртного

Остаток вечера хулиганы провели в отделе полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская полиция разбирается в обстоятельствах потасовки, которая произошла вечером 15 июня в магазине на ул.Ленинградской.

- Там находились четверо полицейских, они изымали алкогольную продукцию в рамках административного производства, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Хозяйке магазина, продавцу и посетителям все это пришлось не по вкусу, и в какой-то момент на стражей порядка кинулись двое – мужчина и женщина. Одного из полицейских даже повалили на пол, после чего его коллеги доступно объяснили агрессорам, что так поступать нельзя.

В итоге страж порядка отделался ссадинами и ушибами, а его обидчики остаток вечера провели в отделе полиции. Там на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Впрочем, нарушать закон этой парочке приходилось уже не раз: за плечами у них есть судимости за распространение наркотиков, воровство и угон машины. После дополнительной проверки к списку "подвигов" может прибавиться еще один - нападение на полицейского при исполнении.