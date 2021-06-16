Райффайзенбанк: россияне рассказали сколько денег нужно, чтобы содержать семью

А сколько тратите вы? Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

И последние 2-3 года расходы только росли. Больше всего ресурсов нужно на воспитание подростков от 15 лет, а меньше всего – на малышей от 6 до 9 лет. Основные статьи расходов родителей – это обучение, одежда и продукты.

Дети и бюджет: на что тратят родители

Большинство российских семей воспитывают одного или двоих детей. Семь с тремя детьми встречаются значительно реже – таких всего 6%. При этом в среднем траты на детей в месяц занимают 20-30% семейного бюджета.

Чаще всего на одного ребенка в месяц родители тратят 5-10 тыс. рублей, а у 32% опрошенных эта сумма варьируется от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Дороже всего респонденты оценили воспитание подростков старше 15 лет – так ответили 35%. Меньше всего денег нужно на детей в возрасте 6-9 лет и младенцам. При этом за последние 2-3 года расходы семей с детьми существенно выросли: 36% респондентов зафиксировали рост трат в 1,5-2 раза. Еще 24% заявили о росте расходов на треть. У 7% семей траты наоборот снижались. Главные статьи расходов, когда в семье есть дети – это образование, включая кружки и репетиторов, одежда и продукты. Также россияне много тратят на электронику, игрушки и медицину.

Сколько денег нужно российским семьям

Большинству опрошенных в месяц нужно более 100 тыс. рублей, чтобы обеспечивать семью всем необходимым. Каждый пятый при этом считает, что хватило бы и 50 тыс. рублей. Семьям с детьми ожидаемо нужно больше денег, чем тем, кто только планирует их завести.

Опрос проводился в июне 2021 года. В нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет из крупных и небольших городов.