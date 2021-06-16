В Самаре будут судить мужчину, который кинул в ноги соседа взрывчатку, а попал в машину

Преступник ждет приговор суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Ульяновска, который обвиняется в серии тяжких преступлений, совершенных на территории Самары. Мужчину обвиняют в краже, вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, в покушении на убийство и незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемый вовлек несовершеннолетнего знакомого в совершение кражи с незаконным проникновением в жилище. Подросток должен был следить за окружающей обстановкой и сообщить обвиняемому, если появятся люди. В результате ульяновцу и его малолетнему сообщнику удалось нанести ущерб хозяину жилища на сумму 30 тысяч рублей.

В октябре этого же года, обвиняемый выпивал в одном из дворов на улице Теннисная. Между мужчиной и местным жителем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник бросил в ноги оппоненту взрывное устройство. К счастью, никто из людей не пострадал, а вот стоявший рядом припаркованный автомобиль получил повреждения.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.