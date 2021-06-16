На онлайн-витрине Самарской области размещено уже более 70 заявок

Онлайн-витрина уже успешно работает Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В минувший четверг, 10 июня, в региональном центре "Мой бизнес" состоялась стратегическая сессия, посвященная развитию онлайн-площадок для самозанятых и предпринимателей региона. На ней представители власти и бизнес-сообщества обсудили важность взаимодействия в вопросе продвижения товаров и услуг.

На мероприятии напомнили, что теперь у самозанятых появилась возможность размещать свои товары и услуги на платформе государственной поддержки предпринимателей mybiz63.ru. Онлайн-витрину презентовали тем, кто был на встрече, а также объяснили, как ей пользоваться.

Проект реализует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области по поручению губернатора Дмитрий Азарова. Стартовал он в июне 2021 года.

- Уже через несколько дней после старта работы онлайн-витрины мы получили более 70 заявок на размещение. Новая мера позволит нам поддержать плательщиков налога на профессиональный доход, создать для них новые возможности по поиску клиентов и сбыту продукции, - рассказал глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Для жителей такая площадка тоже будет полезна. Им будет удобнее искать качественную и уникальную продукцию, производимую в губернии.

Помимо этого, на сессии пришли к выводу, что платформа будет доработана. Так, на витрине планируют сделать территориальную сортировку и увеличить позиции по отраслям.