Новые развязки около Фрунзенского моста скоро откроют

Новые развязки повысят транспортную доступность Куйбышевского района и Южного города

В Самаре начали укладывать дорожное покрытие на новых развязках около Фрунзенского моста. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Сейчас строят новый путепровод через железнодорожные пути, а также дорогу до развязки в районе Кряжского и Новокуйбышевского шоссе. Мост и дорога будут иметь по несколько полос движения в каждом направлении. От путепровода через железнодорожные пути также делают дорогу до выезда с Фрунзенского моста.

Ожидается, что дорога и путепровод повысят транспортную доступность микрорайона Южный город, Куйбышевского района и Новокуйбышевска, откуда жители ездят в Самару на работу и учебу.