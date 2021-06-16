В Самаре в конце июля пройдет Волжский инвестиционный саммит

Саммит может дать бизнесменам новые знания Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 28 по 30 июля в Самаре третий год подряд пройдет Волжский инвестиционный саммит, получивший название VolgaInvestmentSummit. Его организует правительства региона. Мероприятие станет платформой для взаимодействия инвесторов, экспертов, власти и бизнеса.

Самарская область для такого мероприятия выбрана не случайно. В губернии реализуется более двухсот инвестиционных проектов с общим объемом вложений до 1,2 трлн. рублей. Регион - лидер в стране по развитию государственно-частного партнерства.

В 2021 году участники саммита смогут собраться офлайн на одной из деловых площадок города. Онлайн-формат здесь тоже будет поддерживаться.

Ключевая тема Волжского инвестиционного саммита неизменна - "Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство". В программе запланированы дискуссии, круглые столы, обмен экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой отрасли. Один из важнейших моментов для обсуждения - построение глобальных партнерств и развитие экономики в постковидном мире.

- Мы продолжаем формировать лучшие условия для частного бизнеса и видим большой интерес к Самарской области со стороны российских и зарубежных компаний. Саммит позволит нам получить полную картину об инвестиционном климате страны и тенденциях, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы времени, - заявил об предстоящем событии глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Программу саммита разделят на два основных трека. Первый - "Инвестиции" - посвящен инфраструктурным проектам, развитию городских агломераций и бизнеса. Второй "VolgaAngels" - созданию венчурных фондов, развитию корпоративных инноваций, взаимодействию инвесторов с основателями высокотехнологичных компаний и т.д. Отдельное внимание спикеры уделят секретам роста стартаперов и инвестиционной культуры в России и США.