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Общество16 июня 2021 14:29

В бюджете Самарской области заложено более 30 миллиардов рублей на меры соцподдержки

Об этом сообщила заместитель секретаря Самарского реготделения "Единой России" Марина Сидухина
Геннадий ВЕТРОВ
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Социальная поддержка жителей региона будет продолжена

Социальная поддержка жителей региона будет продолжена

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В "Единой России" обсудили, как за минувшие пять лет были реализованы меры поддержки отдельных категорий граждан. В партии отметили, что деятельность ведется в плотном взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами и благодаря этому принято множество законов и инициатив, которые помогли людям. Не осталась в стороне и Самарская область.

- Увеличение финансирования студенческих отрядов, помощь молодым аграриям, субсидирование по программам поддержки медиков - "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - это инициативы фракции только за последние пару месяцев, - отметила заместитель секретаря Самарского реготделения "ЕР" Марина Сидухина.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики областного законодательного собрания добавила, что инициативы "единороссов" основаны на человекоцентричности. Об этом заявлял секретарь партии и глава региона Дмитрий Азаров. Именно поэтому среди законопроектов, которым уделялось внимание, значились вопросы социальной поддержки детей-сирот, старшего поколения, людей с ОВЗ, оказание специализированной гериатрической медицинской помощи и не только.

По словам Сидухиной, в губернии меры соцподдержки будут увеличиваться. На эти цели в бюджете области заложено более 30 миллиардов рублей.