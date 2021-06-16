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Общество16 июня 2021 14:49

Жительница Самары оформила ипотеку на чужой паспорт, а потом попыталась взять кредит на умершего человека

Мошенницу задержали сотрудники полиции
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Мошенница заработала приличное состояние на фиктивных ипотеках

Мошенница заработала приличное состояние на фиктивных ипотеках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летняя жительница Самары обвиняется в мошенничестве при оформлении фиктивных ипотечных договоров. Одну мошенническую схему она смогла провернуть, а на второй ее поймали полицейские.

По версии следствия, женщина попросила свою знакомую оформить на себя ипотеку, при этом уверив ее, что сумму и проценты выплатит сама. За оформление договора мошенница пообещала заплатить 100 тысяч рублей. Когда документы знакомой были на руках, женщина незаконно оформила ипотечный кредит на 4,7 миллионов рублей и похитила деньги.

Позже злоумышленница попыталась оформить еще одну ипотеку на 7 миллионов рублей, только уже на умершего в 2008 году человека. Однако в этот раз при рассмотрении заявки у кредиторов возникли сомнения, и они обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу. В отношении подозреваемой были возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Позже уголовные дела были объединены в одно производство.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы с обвинительным заключением были переданы в суд для рассмотрения по существу.