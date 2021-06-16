В Тольятти около ОЭЗ "КамАЗ" встал на дыбы

Грузовик зацепил эстакаду около ОЭЗ в Тольятти

В Тольятти около особой экономической зоны многотонный грузовик "КамАЗ" встал на дыбы, кузовом зацепив эстакаду. Информация об этом появилась в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)".

Пользователи в соцсетях строили догадки, как такое могло произойти. Предполагали, что водитель забыл опустить кузов, или он мог подняться внезапно из-за какой-то технической неисправности.

Некоторые шутили, что это трансформер решил превратиться в робота. "Мегатрон, ты ли это?" - писали в комментариях.

О пострадавших в результате этого происшествия не уточняется.