В Самаре пройдет Кубок региона по пляжному футболу

Матчи начнутся в 8:30 в субботу, 19 июня. Фото: предоставлено организаторами.

В субботу, 19 июня, на Полевом спуске в Самаре стартует Кубок региона по пляжному футболу среди мужских команд. За трофей поборются сильнейшие команды Самарской области, а победитель получит путевку на Кубок России, который пройдет этой осенью.

Матчи начнутся в 8:30 утра и продлятся до обеда. Посмотреть их можно будет не только вживую, но онлайн на YouTube-канале SFL-TV.

Организаторами Кубка Самарской области по пляжному футболу выступают областная федерация футбола и Самарская футбольная лига.