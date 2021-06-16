Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2021 15:01

В Самаре неизвестный преступник домогался до 10-летней девочки в Viber

Злоумышленник предлагал девочке интимную близость и не только
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 июня в Самаре возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Фигурирует в нем неизвестный человек, который домогался до 10-летней девочки.

- Установлено, что с 25 по 27 апреля 2021 года он в приложении Viber направил 10-летней девочке, проживающей в Куйбышевском районе, сообщения, в которых говорил о совершении с ней полового сношения и иных действий сексуального характера, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Информация об этих письмах дошла до правоохранителей. Подозреваемых пока нет. Сейчас расследование продолжается.