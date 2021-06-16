В Самаре неизвестный преступник домогался до 10-летней девочки в Viber

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 июня в Самаре возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Фигурирует в нем неизвестный человек, который домогался до 10-летней девочки.

- Установлено, что с 25 по 27 апреля 2021 года он в приложении Viber направил 10-летней девочке, проживающей в Куйбышевском районе, сообщения, в которых говорил о совершении с ней полового сношения и иных действий сексуального характера, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Информация об этих письмах дошла до правоохранителей. Подозреваемых пока нет. Сейчас расследование продолжается.