В Самаре 20 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе 61 новый заразившийся, помимо областной столицы больше всего в Красноярском районе (10) и Сергиевском районе (7).

Скончались 10 заразившихся, среди них шесть мужчин в возрасте от 58-ми до 68-ми лет, а также четыре женщины, самой младшей из которых было 55 лет, самой старшей - 81 год.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 65 817 человек, из которых выздоровели 62 814. Умерли 2 131 заразившийся.