На разворотном кольце на Московском шоссе и Революционной закроют движение

Движение на кольце на пересечении Московского шоссе и Революционной закроют до конца июня

В Самаре перекроют движение на разворотном кольце, которое находится на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

На этом участке сделают ремонт, кольцо планируют расширить. Движение там закроют в среду. 16 июня, в 22:00. Ожидается, что работы продлятся до конца июня, тогда же там вновь пустят транспорт.

Сейчас в Самаре продолжается ремонт на Московском шоссе, строят масштабную развязку на Ново-Садовой около "Современника", а также приводят в порядок Южное шоссе.

Ранее появилось видео, как идет ремонт моста около Кировского рынка.