Два человека пострадали в столкновении двух грузовиков в Самарской области

Два грузовика столкнулись в Самарской области

Два человека пострадали в столкновении двух грузовиков в Нефтегорском районе, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 16 июня, на подъезде к Оренбургу в 14:15. Врезались два грузовика, которые ехали во встречном направлении. Как пишут в социальных сетях, грузовики столкнулись по касательной.

В результате аварии пострадали водители двух грузовиков, их на скорой помощи доставили в больницу. На месте сотрудники ГИБДД организуют движение транспорта в объезд разбитых грузовиков.