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Происшествия16 июня 2021 16:17

Два человека пострадали в столкновении двух грузовиков в Самарской области

Авария произошла на подъезде к Оренбургу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Два грузовика столкнулись в Самарской области

Два грузовика столкнулись в Самарской области

Два человека пострадали в столкновении двух грузовиков в Нефтегорском районе, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 16 июня, на подъезде к Оренбургу в 14:15. Врезались два грузовика, которые ехали во встречном направлении. Как пишут в социальных сетях, грузовики столкнулись по касательной.

В результате аварии пострадали водители двух грузовиков, их на скорой помощи доставили в больницу. На месте сотрудники ГИБДД организуют движение транспорта в объезд разбитых грузовиков.