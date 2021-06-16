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Общество16 июня 2021 17:17

Дмитрий Азаров предложил создать совет по вопросам экологии

Благодаря работе совета в регионе рассчитывают эффективнее решать вопросы экологии
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарский губернатор предложил создать совет по вопросам экологии

Самарский губернатор предложил создать совет по вопросам экологии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил создать координационный совет по вопросам экологии. Инициативу поддержали секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который в среду, 16 июня, по поручению президента страны Владимира Путина провел в Самарской области совещание по вопросам национальной безопасности.

Как отметил Патрушев, вопросы экологии напрямую влияют на качество жизни людей, поскольку неблагоприятная экологическая ситуация ведет к повышению социальной напряженности.

Дмитрий Азаров рассказал, что в Самарской области успешно решает вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Сейчас значительно сократились выбросы в реки и озера, благодаря строительству пяти мусоросортировочных комплексов большое количество отходов направляется на переработку. Кроме того, на площади более 2 тысяч гектаров восстановлен лес.

Глава региона отметил, что успешные результаты достигаются благодаря эффективному межведомственному взаимодействию.

- С целью повышения оперативности и эффективности предлагаю создать Координационный совет уполномоченных природоохранных органов, осуществляющих деятельность на территории региона. Только совместные усилия федеральных и региональных природоохранных органов, социально ответственного бизнеса позволят обеспечить экологически безопасные условия жизни населения и работать на опережение, - сказал Дмитрий Азаров.

Николай Патрушев поручил полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову проработать наиболее эффективный формат для работы совета.