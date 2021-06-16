В самарской колонии начали выпускать тротуарную плитку

Тротуарную плитку начали делать в самарской колонии

В самарской колонии-поселении №27 начали выпускать тротуарную плитку. Об этом говорится в сообщении УФСИН России по Самарской области.

Оборудование для изготовления поставляет коммерческая организация. Изготовленная в колонии плитка поставляется на строительные рынки Самары и пользуется популярностью в силу своей дешевизны, поскольку себестоимость ниже, чем у других производителей.

В УФСИН отмечают, что работа на производстве плитки в дальнейшем поможет осужденным трудоустроиться.

В дальнейшем в колонии планируют расширить ассортимент