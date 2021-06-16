Патрушев предложил тиражировать разработки самарских компаний по защите экологии

Николай Патрушев предложил тиражировать успешные наработки Самарской области по защите окружающей среды

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассмотрел проекты организаций Самарской области, направленные на защиту окружающей среды, во время своего визита в регион.

Региональный оператор по сбору и переработке отходов продемонстрировал экомобиль, который работает в Самаре и Тольятти. Жители могут сдать батарейки, энергосберегающие лампы и другие опасные отходы.

- Регоператор активно работает по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Этот экомобиль выезжает в детские сады и школы, чтобы приучать детей и подростков с малых лет к раздельному сбору мусора, – рассказал Патрушеву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Также показали мобильные лаборатории, аккредитованные Самарским областным Природоохранным центром, с помощью которых можно исследовать пробы воздуха, отходов, грунта, сточных вод, а также определить уровень шума. Использовать их можно и в научных целях.

Промышленные предприятия и резиденты технопарка «Жигулевская долина» продемонстрировали свои наработки по улучшению экологической ситуации в Тольятти.

Изучив разработки компаний Самарской области, Николай Патрушев предложил тиражировать положительный опыт по всему региону, а также в целом по стране.