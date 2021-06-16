В Самаре на Барбошиной поляне сбили мотоциклиста

Мотоциклиста увезли в больницу. Фото - соцсети

В Самаре на Барбошиной поляне произошло ДТП с участием мотоциклиста в среду, 16 июня. Об этом сообщают в группе "Новости Самара - Самара Life".

По данным пользователей соцсетей, на перекрестке проспекта Кирова и улицы Ново-Садовой сбили мотоциклиста. На место прибыли скорая помощь и пожарная машина, на перекрестке образовалась крупная пробка.

Сообщается, что мотоциклиста увезли в больницу. Как пишут в комментариях, мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.

Ранее в Самарской области произошло крупное ДТП с участием двух грузовых автомобилей.