22 июня 2021 года в Самарской области отметят одну из самых трагичных дат в истории

Традиционно все центральные мероприятия пройдут на площади Славы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

22 июня 2021 года Самарская область в единстве со всей Россией отметит День памяти и скорби. В этот день исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны, которая стала одним из самых тяжелых испытаний для всей страны.

В этот день жители Самарской области смогут принять участие в масштабных международных, всероссийских и областных мероприятиях, которые направлены на сохранение исторической памяти.

Центральные памятные мероприятия в Самаре пройдут на площади Славы. В ночь с 21 на 22 июня Самара впервые примет участие в международной акции «Огненные картины войны»: участники акции в Городах трудовой доблести создадут «огненные картины войны» – изображения из свеч, каждое из которых связано с вкладом региона в Победу. Самара будет создавать изображение штурмовика «Ил-2» и слово «Помним» из свечей. В полночь 22 июня пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Участники возложат лампады и цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

21 июня 2021 года с 19 часов на большом экране на площади Славы будет транслироваться «Книга Памяти», где собраны имена погибших жителей Самарской области, участвовавших в ВОВ. С 9 тра до 9 вечера воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа «Скорбящей Матери-Родине». С 9 до 12 в амфитеатре площади Славы молодые самарцы хором исполнят песню «Аист на крыше».

В 11 утра в парке Победы на площадке скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений» под мраморные тумбы будут уложены капсулы артиллерийских снарядов с землёй с мест гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области. Из парка Победы участники отправятся на площадь Славы, на церемонию возложения цветов к Вечному огню.

С 12 до 14 на площади Славы будут раздавать синие платки в знак памяти о неоценимом вкладе женщин в Великую Победу в рамках всероссийской патриотической акции. Кроме того, любой желающий может оказать помощь ветеранам, купив значок «Красная гвоздика».

В 13:00 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с командованием 2-й гвардейской общевойсковой армией, руководителями правоохранительных органов и ветеранских организаций возложат цветы к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине».

22 июня в 13:15 кульминацией мероприятий станет трансляция общероссийской минуты молчания. В 1941 году в эти минуты жителям страны объявили о нападении фашистской Германии и начале войны.