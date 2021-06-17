В Волгаре в Самаре построят новую школу на 1100 мест

Новая школа появится в Куйбышевском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в микрорайоне Волгарь собираются построить новую школу. Как сообщили в министерстве строительства Самарской области, проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства.

- В настоящее время формируется пакет документов для заключения концессионного соглашения. Построить школу на 1100 мест планируется в 2022-2023 году, - сообщили в региональном минстрое.

Напомним, в этом году в районе ЖК «Волгарь» откроется Парк дружбы народов. В парке делают национальные подворья, ремесленные мастерские и национальную библиотеку. Там будут проводить экскурсии и мастер-классы, а также концерты, выставки, межнациональные праздники и свадьбы.