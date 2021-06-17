Депутат Александр Живайкин поздравил самарских медработников с профессиональным праздником

Александр Живайкин вручил медработникам памятные подарки

20 июня 2021 года в стране отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника. В преддверии этого события руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин поздравил медработников в Советском районе Самары и в Черноречье Самарской области.

- Замечательные люди работают у нас в медицине. Умные, профессиональные, самоотверженные, и днём, и ночью на боевом посту. Настоящие герои нашего времени. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Низкий вам поклон от всех нас, - поздравил медработников Александр Живайкин.

Врач общей практики в Черноречье Ольга Шестерева рассказала о работе медиков в непростой пандемийный год. В 2020 году объем работы врачей увеличился значительно, но медики смогли преодолеть все трудности и спасти жизни самарских пациентов.

- Как же бросить пациентов: Такого даже в голову не приходило, ведь они на меня рассчитывают, надеются, - сказала Ольга Шестерева.

Врачи, медицинские сестры, сотрудники больниц и поликлиник получили благодарственные письма и памятные подарки.