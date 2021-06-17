В Самарской области ищут волонтеров для посадки кустов и деревья

Фото группы "Старость в радость" (vk.com/svr_samara)

Волонтерская группа «Старость в радость» уже не первый год поддерживает пансионаты и дома престарелых Самарской области. Волонтеры приезжают к бабушкам и дедушкам, чтобы подарить им подарки, послушать их рассказы и восполнить то общение, которого так не хватает одиноким пожилым людям.

В ближайшую пятницу, 18 июня, волонтеры задумали озеленить территорию Елховского пансионата милосердия для ветеранов труда. Это дом-интернат для престарелых и инвалидов. Благодаря интернет-магазину «ТБМ-Маркет» волонтеры собрали шикарный посадочный материал: декоративные и плодовые кусты, многолетники и большие каштаны. Вот только оказалось, что сажать всю эту красоту некому. В команде всего три мужчины.

Желающих помочь с озеленением очень ждет куратор проект Алена Лочехина. О своем желании помочь ее можно написать в личные сообщение в социальной сети «ВКонтакте».