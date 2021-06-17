Самарцы смогут звонить через сеть Wi-Fi и экономить на связи

Технологии VoLTE и VoWiFi доступны на большинстве моделей современных смартфонов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Технология VoWiFi дает абонентам МТС возможность звонить через Wi-Fi не только на территории Самарской области, но даже за границей, при этом звонки будут тарифицироваться по ценам домашнего региона или расходовать уже оплаченный пакет минут. Услуга также актуальна для жителей густонаселенных жилых массивов, пользующихся домашним проводным интернетом, сотрудников офисов и посетителей ресторанов и кафе, расположенных в цокольных этажах и других местах, где покрытие обычного сотового сигнала слабое или нестабильное, но есть сеть Wi-Fi.

«Мы не только активно строим сеть на территории региона, но и запускаем новые технологичные услуги, позволяющие нашим абонентам всегда оставаться на связи и при этом экономить. Возможность звонить через домашнюю или рабочую сеть Wi-Fi не требует от наших абонентов никаких дополнительных затрат, при этом расширяя границы общения и делая голосовую связь более качественной. Я уверен, что абоненты оценят наше нововведение уже в ближайшее время и останутся довольны», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

С осени прошлого года на территории Самарской области действует также услуга голосовых вызовов через сеть LTE (VoLTE) от МТС. Ее преимуществами являются более быстрый дозвон, сверхчеткая передача голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате и возможность совершать звонки, не прерывая интернет-сессии - например, одновременно с разговором по телефону абонент сможет отправлять электронную почту, загружать файлы через мобильный интернет или скачивать видео в высоком качестве.

Технологии VoLTE и VoWiFi доступны на большинстве моделей современных смартфонов. Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте компании. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE,а когда вы окажетесь в зоне Wi-Fi – надпись «VoWiFi».