В Самаре возбудили уголовное дело по факту гибели одного и травмировании другого рабочего на железной дороге

Электричка сбила двух рабочих КбшЖД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается расследование ЧП, которое произошло 8 июня 2021 года на 1133 км перегона «Алексеевка – Кинель», где двоих рабочих сбил электропоезд. В результате один из мужчин скончался на месте, а второго госпитализировали в больницу с закрытым переломом трубчатой плечевой кости.

- В отношении ответственных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека», - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, заместитель начальника ПЧ-12 и врио контролера ПЧ-12 проводили работы по замерам параметров рельсов колеи с помощью прибора «Блок измерения параметров пути» с целью фиксации выявленных недостатков.

- В это время по главному четному пути на 1133 км следовал грузовой поезд, вследствие чего железнодорожники перешли в междупутье и стали осуществлять замеры главного нечетного пути, стоя спиной к ст. Кинель. В это же время из кривой со ст. Кинель следовал электропоезд № 6503 сообщением «Кротовка-Самара», - рассказали следователи.

Машинист электропоезда начал подавать людям на путях сигналы, а после чего применил экстренное торможение. Однако в силу малого расстояния до рабочих, столкновения избежать не удалось. Врио контролера погиб, а заместитель начальника получил серьезные травмы.

В настоящее время ведется следствия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Руководителям железнодорожного предприятия будет направлено представление об устранении обстоятельств, а также усилению контроля за работой сотрудников железной дороги.