В Самаре на улице Гагарина мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

На месте работают сотрудники МВД Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 17 июня, на улице Гагарина в районе станции метро «Спортивная» насмерть сбили пешехода. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, 74-летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и была сбита мотоциклистом.

- ДТП произошло в районе дома №95 по улице Гагарина в сторону центра города. Пешеход скончалась на месте до прибытия медиков, - рассказали полицейские.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в результате аварии также травмы получил пассажир мотоцикла. Он был госпитализирован в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.