Коронавирус в Самарской области: данные на 17 июня 2021 года

Количество заболевших и умерших растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 17 июня 2021 года. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 63 новых случая заболевания среди местных жителей. Всего с начала пандемии зарегистрировано 65 880 заражений.

Из числа зараженных, 62 872 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием. За прошедшие сутки диагноз был снят еще у 58 пациентов.

Что касается печальной статистики, то за минувший день было зарегистрировано еще 10 смертей среди пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло отметки в 2 141.