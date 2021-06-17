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Здоровье17 июня 2021 12:37

Коронавирус в Самарской области: данные на 17 июня 2021 года

Обновленная статистика по коронавирусу на 17 июня
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Количество заболевших и умерших растет

Количество заболевших и умерших растет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 17 июня 2021 года. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 63 новых случая заболевания среди местных жителей. Всего с начала пандемии зарегистрировано 65 880 заражений.

Из числа зараженных, 62 872 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием. За прошедшие сутки диагноз был снят еще у 58 пациентов.

Что касается печальной статистики, то за минувший день было зарегистрировано еще 10 смертей среди пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло отметки в 2 141.