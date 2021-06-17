С 1 июля в Самарской области переболевших коронавирусом ждет обширная диспансеризация

В Самаре будут тщательно проверять тех, кто переболел коронавирусом

В Самарской области с 1 июля расширят программу диспансеризации для тех жителей региона, кто уже переболел коронавирусом. Им сделают больше исследований в рамках первого и второго этапа диспансеризации. Как объяснили в минздраве, если раньше акцент был на раннем выявлении онкологических и хронических заболеваний, то сейчас медики изучают постковидный синдром и последствия перенесенного вируса.

Уже на первом этапе профосмотра и диспансеризации врачи проверят насыщение крови кислородом, сделают 6-минутный тест с ходьбой, проведут спирометрию, возьмут развернутый анализ крови, проверят биохимические показатели. Обязательной станет рентгенография органов грудной клетки (не чаще раза в год), а тем, кто переболел коронавирусом в средней или высокой степени тяжести, будут определять концентрацию Д-димера в крови.

На втором этапе проведут следующие исследования: ЭКГ, если тесты ходьбы неудовлетворительны, КТ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Решение о необходимости таких исследований вынесет врач.

Сейчас формируются списки граждан, которым показана такая углубленная диспансеризация, все данные передадут медицинским и страховым организациям. Затем граждан будут приглашать на обследования с помощью SMS, по телефону и почте. В первую очередь пригласят тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме.