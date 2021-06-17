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Общество17 июня 2021 12:59

Секретарь Совбеза Николай Патрушев обсудил в Самаре вопросы экологической безопасности

Выездное совещание состоялось 16 июня
Геннадий ВЕТРОВ
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ЭкоМобиль был отмечен на мероприятии

ЭкоМобиль был отмечен на мероприятии

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В среду 16 июня в Самаре состоялось выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионе и Поволжье в целом. Провел его секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Особое внимание участники встречи уделили экологии, ситуацию с которой нужно улучшать. Патрушев перед стартом мероприятия познакомился с эко-проектами, которые реализуют в губернии.

Особое внимание секретаря Совбеза привлек проект ГК "ЭкоВоз". Речь идет об экомобиле, который уже пять лет помогает делать чище Тольятти, а с 2021 года запущен и в областной столице.

Также Николай Патрушев отметил комплекс предприятия по переработке отходов, который был представлен на выставке "Вторая жизнь отходов". Там наглядно показано, что происходит на каждой стадии переработки мусора.