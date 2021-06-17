«Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы

По инициативе самарских единороссов был принят 21 закон

«Единая Россия» подвела итоги работы за последние пять лет. За это время единороссы решили ряд социальных проблем и поддержке регионов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на брифинге, 17 июня, отметил, что в первую очередь партия инициировала увеличение и введение новых пособий для семей с детьми. Кроме того был расширен круг получателей этих пособий.

- В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений Президента, - отметил Андрей Исаев. - В первую очередь, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов.

Также будет продолжена работа над развитием программы «Комплексного развития сельских территорий», и комплексного благоустройства городов — включая транспортную и социальную инфраструктуру.

Руководитель самарской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин отметил, что за время работы 6-го созыва губернской думы по инициативе единороссов был принят 21 закон.

Были введены льготы по транспортному налогу для предпринимателей малого и среднего бизнеса, льготы по налогам на доходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказались в зоне риска, а также продлены «налоговые каникулы». Кроме того по инициативе партии, был расширен список видов деятельности с патентной системой налогообложения.

За пять лет работы самарским депутатам «Единой России» удалось дополнительно направить более 1,5 миллиарда рублей на развитие здравоохранения и более 1 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья.