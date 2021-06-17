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Общество17 июня 2021 13:19

«Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы

Партия работала над развитием социальной сферы и поддержкой регионов
Валерий СОКОЛОВ
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По инициативе самарских единороссов был принят 21 закон

По инициативе самарских единороссов был принят 21 закон

«Единая Россия» подвела итоги работы за последние пять лет. За это время единороссы решили ряд социальных проблем и поддержке регионов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на брифинге, 17 июня, отметил, что в первую очередь партия инициировала увеличение и введение новых пособий для семей с детьми. Кроме того был расширен круг получателей этих пособий.

- В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений Президента, - отметил Андрей Исаев. - В первую очередь, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов.

Также будет продолжена работа над развитием программы «Комплексного развития сельских территорий», и комплексного благоустройства городов — включая транспортную и социальную инфраструктуру.

Руководитель самарской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин отметил, что за время работы 6-го созыва губернской думы по инициативе единороссов был принят 21 закон.

Были введены льготы по транспортному налогу для предпринимателей малого и среднего бизнеса, льготы по налогам на доходы для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказались в зоне риска, а также продлены «налоговые каникулы». Кроме того по инициативе партии, был расширен список видов деятельности с патентной системой налогообложения.

За пять лет работы самарским депутатам «Единой России» удалось дополнительно направить более 1,5 миллиарда рублей на развитие здравоохранения и более 1 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья.