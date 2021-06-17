«Акрон» начнет сезон ФНЛ двумя домашними матчами

Первый соперник «Акрона» - «СКА-Хабаровск». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

В РФС утвердили календарь Футбольной национальной лиги на предстоящий сезон. «Акрон» начнет с двух домашних матчей. 10 июля тольяттинцы примут на своем поле «СКА-Хабаровск», а 17 июля – астраханский «Волгарь».

Закроет сезон «Акрон» двумя выездными встречами – 15 мая против клуба «Олимп-Долгопрудный» и 21 мая против СКА в Хабаровске.

Напомним, ранее «Акрон» обращался в ФНЛ с просьбой начать сезон на выезде. Связано это было с ремонтом на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, где тольяттинцы проводят домашние матчи.

Где «Акрон» начнет сезон, пока не известно. Вполне возможно, что тольяттинцы проведут одну или две игры в Самаре.