Суд по делу о выявленных дефектах на "Солидарность Арене" приостановлен

На самарском стадионе нашли множество дефектов конструкции Фото: Вячеслав СОРОКИН

Производство по делу о выявленных на самарском стадионе "Солидарность Арена" дефектах приостановлено. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГАУ СО "Самара Арена".

Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает иск ГАУ "Самара Арена" к ПСО "Казань" - подрядчику строительства стадиона, на котором в 2018 году проходили игры футбольного чемпионата мира. Сейчас арена является домашней для самарских "Крыльев Советов", и в прошедшем сезоне из-за треснувших балок несколько матчей прошло на "Металлурге".

Судебное разбирательство идет из-за выявленных на арене многочисленных дефектов. Как сообщили в ГАУ "Самара Арена", производство по делу приостановлено до получения результатов экспертизы по выявленным нарушениям. "Судебная экспертиза не завершена, ее результаты не оформлены", - сообщили в ГАУ "Самара Арена"