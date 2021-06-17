В федеральный розыск объявлен мужчина из Самарской области, у которого нет части зубов

Мужчина пропал в феврале и с тех пор не выходил на связь

Житель Самарской области, без вести пропавший 34-летний Андрей Абыденнов объявлен в федеральный розыск. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, он 25 февраля ушел из дома, и с тех пор не возвращался, на связь с родственниками не выходил.

Мужчине на вид 35-40 лет, ростом он около 2 метров, у него короткая стрижка. Среди особых примет - отсутствие части зубов.

Его разыскивает муниципальное управление МВД России "Сызранское". Всех, кто обладает какой-либо информации о пропавшем, просят сообщить по телефонам: (88464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66 или 112.