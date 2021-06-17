Жителям региона расскажут, где в Самарской области можно отдохнуть летом

Самарцам расскажут все про внутренний туризм Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 21 по 25 июня жители Самарской области смогут получить всю необходимую информацию по летнему отдыху для детей и взрослых. О внутреннем туризме им готовы рассказать эксперты отрасли и депутаты "Единой России".

Как отмечают в партии, тема местного отдыха занимает приоритетное внимание. Из-за пандемии это особенно актуально. Введены даже дополнительные меры поддержки. Например, "туристический кешбэк". Впрочем, вопросов у людей все равно остается много.

Единороссы помогут в них разобраться в Региональной общественной приемной председателя партии и местных общественных приемных. В неделе тематических приемов будут участвовать эксперты туристической отрасли, представители туроператоров области, профильного министерства и депутаты всех уровней фракции "Единая Россия".

Отметим, что неделя будет проходить в онлайн-формате. Вопросы принимаются ежедневно с 21 по 25 июня 2021 года с 10:00 до 17:00. по телефонам: 8(846) 260-18-18, 8-937-100-35-25. Также вопрос можно отправить на электронную почту: op@samara.er.ru или воспользоваться формой обратной связи и оставить обращение на сайте http://rop63.ru.

Отметим, что в рамках недели приемов граждан, 25 июня, пройдет также Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи.