Эксперты подсчитали, сколько самарской семье нужно копить на подержанную машину

Семейная пара в Самаре может за год накопить на машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты "Авито Авто" рассказали, как долго самарской семье придется копить на подержанный автомобиль.

По данным с сайта объявлений, в среднем автомобиль с пробегом в Самаре стоит 360 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 9%. Эксперты считают, что семейная пара, в которой работают оба супруга, сможет накопить на подержанный автомобиль за год. При условии, что зарплату одного из супругов будут практически полностью откладывать на покупку.

Как показало исследование, быстрее всех на машину смогут накопить семейные пары в Омске и Кирове - за 8 месяцев. Дольше всех копить придется жителям Махачкалы - более 15-ти месяцев.