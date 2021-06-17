Предпринимателям Красноярского района рассказали, как вести бизнес в Самарской области

Проект "Живая история Самарской области" будет продолжаться и соберет около 1 млн участников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Областное минэкономразвития и центр "Мой Бизнес" провели форсайт-сессию для предринимателей Красноярского района. На ней их познакомили с мерами поддержки, действующими в регионе. Мероприятие проводилась в рамках проекта "Живая история Самарской области".

Участникам встречи презентовали институты развития предпринимательства. Для них провели бизнес-викторину, а также тренинг по маркетингу и развитию команд от бизнес-эксперта Максима Канухина. Свои возможности представителям малого и среднего бизнеса представили специалисты Гарантийного фонда, Центра поддержки экспорта, информационно-консалтингового агентства, а также Центра развития предпринимательства.

- Не только в рамках проекта, но и в рабочем режиме мы регулярно проводим выездные мероприятия для муниципалитетов. До конца лета мы посетим с подобными сессиями большинство городов и районов области. Максимальное число предпринимателей узнает о льготных финансовых продуктах, мерах господдержки, содействии при выходе на экспорт, правовой помощи и обучающих программах. Уверен, что они будут активно использовать все существующие возможности, - рассказал о планах глава министерствах экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Директор ООО "Планет", предприниматель с 25-летним стажем Лидия Рязанова, принимавшая участие в сессии, заявила, что подобные мероприятия помогают узнать о свежих трендах в бизнесе.

- Нас часто приглашают на обучения по пожарной безопасности, налогообложению – это немаловажно для нас, предпринимателей. Сегодняшняя сессия помогла узнать о льготной финансовой помощи, которая будет очень кстати для развития нашего семейного дела, - сказала она.