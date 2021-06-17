Гособвинение просит 10 лет колонии экс-гендиректору РКЦ «Прогресс»

Кирилин (на фото - справа) вину не признал Фото: Александра БУДАЕВА

В Кировском районном суде подходит к концу рассмотрение уголовного дела Александра Кирилина – бывшего гендиректора РКЦ «Прогресс». Его обвиняют в растрате и злоупотреблении полномочиями, общий ущерб от его деятельности следствие оценило почти в 130 млн рублей.

Напомним, по версии следствия, Александр Кирилин приказал подчиненным выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск главному инженеру предприятия Сергею Тюлевину, который на тот момент от работы был отстранен. Плюс, предположительно, именно возглавлявший тогда РКЦ «Прогресс» Кирилин сделал так, чтобы дорогой гидравлический вытяжной пресс завод приобрел не напрямую у немецкого поставщика, а через фирму-посредника, которую возглавлял старый друг Кирилина.

Подсудимый на суде вины не признал и заявил: да, подпись в документах стоит моя, но я не вникал в их суть, мне дали подписать бумаги в последний момент.

Гособвинение, однако, посчитало его вину вполне доказанной. Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова, она просила суд назначить Кирилину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом 800 тысяч рублей.

Также по делу заявлен гражданский иск от представителей РКЦ «Прогресс» на сумму свыше 126 млн рублей.

Вопрос о мере наказания и удовлетворении гражданского иска суд будет решать при вынесении приговора, огласить который могут уже этим летом.

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