В Самаре надземный переход на 16 км Московского шоссе построят в 2022 году

Дмитрий Азаров ранее поделился эскизами пешеходного перехода Фото: СОЦСЕТИ

Министерство транспорта Самарской области внесло корректировки в проект программы развития транспортной системы. Так, изменились сроки строительства надземного перехода на 16 км Московского шоссе.

Ранее сообщалось, что на реализацию строительства из дорожного фонда будет выделено 115 миллионов 662 тысячи рублей.

Проект строительства надземного перехода на Московском шоссе прошел процедуру госэкспертизы. Строительство мостового перехода должно быть завершено в 2022 году.

Напомним, изначально надземный переход планировалось построить на Московском шоссе на Мехзаводе. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал эту идею, однако позже место определили другое.