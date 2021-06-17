В Сызрани мужчина избил пенсионера рыболовным удилищем и зарезал его

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 июня в ЦГБ Сызрани скончался 70-летний Вячеслав И. Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу 12 числа, но медики помочь ему не смогли. Погибший стал жертвой своего знакомого.

— Оперативники установили, что вечером 11 июня в квартире дома на улице Мурманской он во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым 40-летним Константином И. Тот стал избивать пенсионера руками и ногами, а также рыболовным удилищем. После этого он взял со стола кухонный нож и ударил потерпевшего в грудь, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый задержан, он не отрицает своей вины. Мужчина ранее судим — за кражу, угон и нанесение смертельных травм другому человеку. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — Убийство.

Сейчас расследование продолжается. Злоумышленник находится в изоляторе.